Olivier de Benoist accouche sur scène de son “petit dernier”

Plus le monde va de traviole, plus il faut se fendre la poire ! Voici un excellent moyen de nous divertir : il s’appelle Olivier de Benoist !

Olivier de Benoist est un humoriste professionnel et rigolo - sûrement parce qu’il est d’origine belge -, il signe son 4e one-man-show “Le petit dernier”. Celui-ci permet à l’humoriste de dégoiser de savoureuses horreurs sur les affres de la parentalité. Olivier était juriste, avant de devenir la star de l’émission “On ne demande qu’à en rire”. Maintenant il est chez nous, à Andenne, Marche et Braine-le-Comte : on vous garantit une soirée pleine de joie !