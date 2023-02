Heptone Colours, c’est une histoire d’amour entre l’oncle de 49 ans (Olivier) et son neveu de 18 ans (Eliott), entre les musiciens, des amis de presque 30 ans pour certains…mais surtout leur amour commun pour le jazz et leur plaisir de nous le partager. Programme varié et éclectique avec John Coltrane, Jaco Pastorius, Paul Mc Cartney, Jimi Hendrix…

Au programme de cet album : classiques du jazz, pop-rock et compositions personnelles autour du piano d’Olivier Collette.

Olivier Collette était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.