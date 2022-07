Olivier Chavet, un batteur au naturel

Né à Aix-la-Chapelle et ayant grandi en Belgique, la batteur Olivier Chavet vit et travaille aujourd’hui près de Butgenbach, où il trouve à la fois la proximité de la nature et la possibilité de développer librement sa créativité musicale.

Fasciné par les percussions, Olivier Chavet a commencé sa formation musicale dès l’enfance en jouant des percussions classiques. Dès le début, son enthousiasme pour la batterie moderne a été déterminant dans le choix de son instrument. Son intérêt pour la musique pop et rock l’a donc conduit à faire de nombreuses expériences en groupe et en live dès ses premières années d’adolescence.

Amoureux de la nature

Dans son évolution musicale, il a ensuite rapidement découvert le jazz. À côté de sa passion pour la musique, Olivier a développé une proximité avec la nature. Il a d’abord étudié l’agronomie, avant que son chemin ne le mène quelques années plus tard à Maastricht, où il a suivi des études de batterie jazz.