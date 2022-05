Olivier Abel : "L’humiliation dévaste les circuits de la reconnaissance"

Olivier Abel tente de nous définir ce qu’est l’humiliation, tâche ardue car elle est protéiforme. "Être humilié" peut désigner à la fois le fait d’être pointé du doigt, exposé malgré soi (aujourd’hui notamment par la vindicte populaire des réseaux sociaux ou les tribunaux médiatiques) et le fait d’être mis au ban de la société, rejeté quand on aimerait "en être" (on pense à tous ces personnages de nouveaux riches dans la littérature ou le cinéma dédaignés par "la haute" dont ils rêvent de faire partie). Il pointe toutefois deux caractéristiques qui lui sont intrinsèques : l’humiliation vise à "faire taire" quelqu’un en s’attaquant au sujet parlant. Un peu caricaturalement, on pourrait dire qu’elle s’attaque au visage (quand on est humilié on devient "pâle comme un linge", "rouge de honte", "muet comme une carpe"…) quand la violence s’attaque au corps. L’autre distinction majeure entre la violence et l’humiliation, c’est leur temporalité. On rend "violence contre violence", "coup contre coup" dans une riposte qui, par définition, est vive, alors qu’on ne répond jamais à une humiliation par une contre-humiliation immédiate. L’humiliation est un processus long : elle devient rancune, rancœur, ressentiment, pénètre profondément à l’intérieur de celui qui la subit. "L’humiliation dévaste les circuits de la reconnaissance" pointe Olivier Abel. Il souligne que ce processus prend du temps et que "les résultats peuvent être absolument disproportionnés".