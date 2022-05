Le pop punk revient en force et le nom d’Olivia Rodrigo figure parmi ceux des nouvelles vedettes du genre. Travis Barker, le batteur de Blink-182, a d’ailleurs fait son éloge. "Je ne dirais pas que c’est pop punk, je dirais que cette musique qui est sortie, comme ‘Love Sux’d’Avril ou encore ‘Tell Me About Tomorrow’, ‘Tickets to my downfall’de Machine Gun Kelly ont tous été inspirés par le pop punk. Ça ne veut pas dire que c’est juste pop punk ou devrait être catégorisé de cette façon. Olivia Rodrigo fait probablement de la musique qui est un peu pop punk avec d’autres influences…" a-t-il déclaré.