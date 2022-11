Olivia Rodrigo offre un joli souvenir à la fille de P!nk, Willow

Alors qu’Olivia Rodrigo participait à la 37e cérémonie d’intronisation du Rock and Roll Hall of Fame, ce 5 novembre, la jeune chanteuse a fait une belle rencontre, celle de P!nk. Un moment que cette dernière n’a pas hésité à partager sur ses réseaux sociaux.

Sur ses différents posts, on peut voir l’interprète de "Don’t Let Me Get Me" surexciter par la cérémonie, sa robe, l’intronisation de Dolly Parton (qui, à la base, ne voulait pas être nominée) au Hall of Fame et la rencontre de sa nouvelle meilleure amie Oliva Rodrigo. "ROCK N ROLL HALL OF FAME !!!! Je voudrais être désolée pour toutes les photos de robes mais je ne le suis pas vraiment parce que cette putain de ROBE BALMAIN et ce popotin pour lequel j’ai fait du squat….. et le fait d’introniser DOLLY PARTON au Hall of Fame, en chantant avec ma copine Brandi CARLILE et Sheryl CROW et DOLLY !!!!!. Oh et Annie LENNOXXXXXXXXX et juste traîner dans le couloir avec ma nouvelle meilleure amie Olivia RODRIGO qui est d’ailleurs si gentille ! Quelle soirée amusante ! Soyez à l’écoute le 19 novembre parce que Pat Benatar va vous époustoufler." a-t-elle légendé.

P!nk n’est pas repartie les mains vides de cette soirée. En effet, Oliva Rodrigo a fait une jolie vidéo pour la fille de P!nk, Willow. "Merci à ma meilleure amie @oliviarodrigo d’avoir fait cette vidéo pour ma fille. Willow va probablement vomir" a-t-elle écrit.