Olivia Rodrigo invite Lily Allen à chanter "Fuck You" : un message à la Cour Suprême américaine

D’autres artistes expriment leur indignation

Chanteurs, chanteuses, acteurs, actrices, personnalités du monde sportif… il.elle.s ont été nombreux.ses à réagir sur les réseaux sociaux. Alors que Billie Eilish a déclaré que "le combat n’était pas terminé", Taylor Swift s’est dite "absolument terrifiée", et Mariah Carey "démoralisée de devoir expliquer à sa fille de 11 ans pourquoi nous vivons dans un monde où les droits des femmes se désintègrent sous nos yeux”. Madonna en appelle au combat, pendant que Lizzo s’est engagée à verser 500.000 dollars des recettes de sa prochaine tournée à une association de planning familial et de droits pour l’avortement. Live Nation s’associe et remettra de son côté 500.000 autres dollars.

Millie Bobby Brown, Alyssa Milano, Laura Dern, Viola Davis, Mandy Moore ont aussi exprimé leur désolation. Des célébrités comme Megan Thee Stallion relaient des adresses d’associations pour faire des dons. La rappeuse a d’ailleurs scandé "My Body, my motherfucking choice" sur la scène de Glastonbury ce week-end. Harry Styles s’est dit "dévasté", a demandé que "l’on prenne soin les uns des autres" et a affirmé que "l’on était tous ensemble et que le combat ne faisait que commencer".