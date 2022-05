Olivia Rodrigo et Avril Lavigne dans un live électrisant de "Complicated"

C’est ainsi que la toute jeune Olivia Rodrigo a expliqué au public combien Avril Lavigne était quelqu’un "qui a fait tomber tant de barrières et ouvert tant de portes pour des filles comme moi". Et la chanteuse avec son éternel look de grungette l’a rejointe sur scène pour un moment inoubliable, pour les fans de l’une comme de l’autre.

Olivia Rodrigo sera en concert (complet) à Forest National le 19 juin. Avril Lavigne elle aussi, en tournée avec son album Love Sux, a vu son concert à FN reporté deux fois à cause de la pandémie. Il aura finalement lieu à Forest National le jeudi 4 mai 2023 et il est également sold out.