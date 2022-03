"Olivia" : Laetitia Milot dans la suite de "La vengeance aux yeux clairs"

Laetitia Milot est de retour au petit écran ! Non pas dans "Plus belle la vie" comme prévu, mais dans le spin-off de la série "La vengeance aux yeux clairs" dont elle a tenu le rôle principal pendant deux saisons.

Cette nouvelle série s’appelle "Olivia", nom du personnage incarné par Laetitia Milot, et se concentre sur son activité d’avocate. Sa terrible vengeance contre ceux qui ont tué sa mère et son frère dans un accident, c’est terminé !

Nous voilà 5 ans plus tard. Olivia a créé son cabinet d’avocat en se promettant de lutter contre les pires formes d’injustices… Ce qu’elle a fait pour elle-même quelques années plus tôt, elle le fait désormais pour les autres. Tout un programme qui promet autant de suspense, de trahison et d’émotions fortes que la série originale.

Pas besoin d’avoir vu "La vengeance aux yeux clairs" pour suivre cette nouvelle série qui se concentre sur les affaires de la brillante avocate.

Les 6 épisodes d’"Olivia" se regardent deux par deux durant trois soirées, dès le mardi 15 octobre à 20h25 sur La Une.