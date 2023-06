Pour notre entretien on retrouve une Olivia rayonnante sous la chaleur du Core Festival, elle commence spontanément par définir son style par "une musique qui vient du cœur". A la question de quand elle a commencé à toucher à la musique, c’est simple, c’est depuis sa plus tendre enfance, depuis qu’elle peut se souvenir. "J’ai commencé à chanter à 8 ans et je n’ai pas arrêté depuis jusqu’à maintenant et de me retrouver ici à Bruxelles."

Tout ce chemin l’a menée à sortir son premier album, un opus qu’elle décrit comme tel : "Un album chaud, qui fait que tout un chacun se sent accepté. On doit tous accepter nos imperfections et réaliser que l’on est un "mess" en référence au titre du projet. Je ne te définis pas comme un désordre, je ne me permettrais pas -rires – je sais que moi je le suis." Elle, rajoute, "J’aime par exemple changer l’ambiance de mes sets, pour le moment j’adore jouer une nouvelle chanson, "Ladies Room" qui a une vibe très disco."