Olivia Cooke (House of the Dragon) très sexy en lingerie Savage x Fenty, la marque de Rihanna

L’actrice qui incarne Alicent Hightower dans le spin-off de Game of Thrones : House of the Dragon est sortie d’un rideau rouge vêtue d’une robe en résille à une seule bretelle sur un soutien-gorge et une culotte noirs. Les photos étaient légendées de "Digne d’une reine. La dentelle et le cuir sont parfaits pour un trône de fer", "C’est elle. Elle est le drame"