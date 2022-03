"Olivia" avec Laetitia Milot : toutes les photos

Laetitia Milot est enfin de retour sur votre petit écran ! Après "La vengeance aux yeux clairs" que vous avez peut-être suivie pendant deux saisons, la jeune maman retrouve son personnage d’Olivia dans une série spin-off.

Lancée le 15 octobre, "Olivia" revient avec deux nouveaux épisodes ce mardi 22 octobre à 20h25 sur La Une. Vous avez raté le début ? Pas de panique, les deux premiers épisodes sont à revoir gratuitement en streaming sur Auvio.

En attendant de découvrir deux nouvelles affaires de notre avocate des causes perdues, parcourez en images la série de 6 épisodes qui réunit Laetitia Milot, Cyrielle Debreuil, Philippe Duquesne et Cyril Lecomte.

Vos prochains épisodes aborderont notamment la thématique du cyber-harcèlement chez les jeunes, un problème qui touche de plus en plus d’adolescents. "Olivia défend de vraies causes, des faits réels. S’il y a une affaire différente dans chaque épisode, il y aura également un fil rouge qui tiendra les téléspectateurs en haleine toute la saison." explique Laetitia Milot sur mytf1.fr. Effectivement, "Olivia est harcelée par un mystérieux inconnu. Elle reçoit des messages anonymes."

Côté cœur, la relation d’Olivia avec Christophe se construit peu à peu… "[Olivia] a du mal à oublier son ex-compagnon Alexandre mais se laisse tenter. Cela faisait cinq ans qu’elle n’avait pas eu de relations amoureuses car elle n’avait pas envie d’imposer un nouvel homme dans la vie de sa fille." ajoute Laetitia Milot. Le personnage de Lou est en effet de retour.

Pour en savoir plus sur l'intrigue, rendez-vous chaque mardi soir sur La Une.