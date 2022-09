Oliver Sim : Moche à l'intérieur, beau à l'extérieur

Si l'équilibre entre la voix de The xx et celle de "Smalltown Boy" tient du coup parfait, le reste de l'album enferme également quelques bonnes surprises. Ici et là ("Unreliable Narrator", "Confident Man"), Oliver Sim se rapproche du sillon tracé par The National. Ailleurs, comme sur le morceau "Saccharine", impossible de ne pas apposer la double croix de The xx à côté du projet. C'est qu'à l'arrivée, deux tiers du groupe anglais apparaît au casting du nouveau "Hideous Bastard". Jamie xx s'affaire en effet à la production de cet album solo. "Quand je me suis mis à plancher sur les premières démos, j'ai essayé de travailler avec différents producteurs. Ils étaient bons mais, à mon sens, pas du niveau de Jamie. Je le considère comme l'un des plus doués. Il est précis, gracieux et techniquement irréprochable. Au final, je me suis donc tourné vers lui. Il fallait toutefois établir un nouveau point de départ à notre relation de travail. Pour déconcerter Jamie et l'emmener vers d'autres horizons sonores, je l'ai planté devant un écran géant. L'idée était de lui montrer des films d'horreur. Jamie déteste ça. Alors que, pour moi, c'est une énorme source d'inspiration. Jamie s'est plié à l'exercice. Il a enduré tous les films que je voulais lui montrer : "Le Silence des agneaux", "American Psycho", "The Shining", "Carrie" ou "It Follows". Je cherchais à insuffler l'ambiance de ces films dans mes chansons."