"Olive Branch", le nouveau single d’Alanis Morissette

Il s’agit de la première sortie 2022 pour la Canadienne, qui a partagé l’an dernier plusieurs singles isolés, dont une cover de "On the Road Again" avec Willie Nelson, "Rest" en hommage au regretté Chester Bennington, "I miss the Band" dans lequel elle partageait son envie de remonter sur scène après des mois de pandémie et l’album Such Pretty Forks in the Road arrivé en 2020, après 8 ans loin des studios.

Alanis Morissette a prévu de reprendre sa tournée mondiale pour les 25 ans de son album Jagged Little Pill. Elle sera en Europe au mois de juin.