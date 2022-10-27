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Ukraine - Україна

Олена: "Мій чоловік у полоні в Росії" | Olena: "Mon mari est prisonnier de guerre"

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

З повномасштабним вторгненням росії в Україну тисячі військових та мирних жителів потрапили в полон до країни агресора, точну кількість полонених на цю мить підрахувати неможливо.

Ми запросили до нашої студії Олену жительку Маріуполя дружину прикордонника. Її чоловік з перших днів війни захищав кордони нашої країни, та згодом потрапив до полону, з того часу вона не має прямого контакту з чоловіком.

“На момент того як ми з сином та мамою були вимушені покинути своє рідне місто 16 березня, мій чоловік залишився захищати рідне місто. Востаннє я змогла зв'язатись з ним 6 квітня, а після він потрапив до полону. Вже понад 6 місяців він знаходиться в полоні. Він такий не один, вся прикордонна частина знаходиться в полоні. За весь час я отримала тільки раз звістку про нього, а саме в червні координаційний штаб мені відправив його лист, в якому він повідомляє, що живий та знаходиться в полоні. На Жаль, обмін полоненими відбувається дуже складно, так, наша країна робить все можливе для повернення наших Героїв, та багато чого залежить і від іншої сторони. Ба більше при кожному обміні полоненими, лише три відсотки прикордонники, як нам повідомили. Я самостійно намагаюсь дізнатись новини про мого чоловіка, я спілкуюсь з тими кого вже звільнили в надії, що вони бачили мого чоловіка, але на жаль ніхто не має ніяких новин про мого чоловіка. Я хочу звернутись до всіх з проханням, не мовчати, намагатись зробити все можливе для того, щоб наші захисники повернулись додому!” - Поділилась з нами Олена.

En français

Avec l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, des milliers de soldats et de civils ont été capturés par le pays agresseur, le nombre exact de captifs n’est pas connu pour le moment.

Nous avons invité Olena, une habitante de Marioupol et la femme d'un garde-frontière, dans notre studio. Son mari a défendu les frontières de l’Ukraine dès les premiers jours de la guerre et plus tard a été capturé. Depuis lors, elle n'a pas eu de contact direct avec lui.

"Quand mon fils et ma mère ont été forcés de quitter notre ville natale le 16 mars, mon mari est resté pour défendre sa ville. La dernière fois que j'ai pu le contacter, c'était le 6 avril, après quoi il a été capturé. Il est en captivité depuis plus de 6 mois maintenant. Il n'est pas le seul, toute la zone frontalière est en captivité. Pendant tout ce temps, je n'ai reçu de ses nouvelles qu'une seule fois, à savoir qu'en juin, le siège de la coordination m'a envoyé sa lettre, dans laquelle il m'a informée qu'il était vivant et en captivité. Malheureusement, l'échange de prisonniers est très difficile, oui, notre pays fait tout son possible pour rendre nos héros, mais beaucoup dépend aussi de l'autre côté. De plus, à chaque échange de prisonniers, il n’y a que trois pour cent de gardes-frontières, comme nous en avons été informés. J'essaie d'avoir des nouvelles de mon mari par moi-même, je parle à ceux qui ont déjà été libérés dans l'espoir qu'ils aient vu mon mari, mais malheureusement personne n'a de nouvelles de mon mari. Je veux lancer un appel à tout le monde, ne vous taisez pas, essayez de tout faire pour que nos défenseurs rentrent chez eux !".

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