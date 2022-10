Олена: "Мій чоловік у полоні в Росії" | Olena: "Mon mari est prisonnier de guerre"

Avec l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine, des milliers de soldats et de civils ont été capturés par le pays agresseur, le nombre exact de captifs n’est pas connu pour le moment.

Nous avons invité Olena, une habitante de Marioupol et la femme d'un garde-frontière, dans notre studio. Son mari a défendu les frontières de l’Ukraine dès les premiers jours de la guerre et plus tard a été capturé. Depuis lors, elle n'a pas eu de contact direct avec lui.

"Quand mon fils et ma mère ont été forcés de quitter notre ville natale le 16 mars, mon mari est resté pour défendre sa ville. La dernière fois que j'ai pu le contacter, c'était le 6 avril, après quoi il a été capturé. Il est en captivité depuis plus de 6 mois maintenant. Il n'est pas le seul, toute la zone frontalière est en captivité. Pendant tout ce temps, je n'ai reçu de ses nouvelles qu'une seule fois, à savoir qu'en juin, le siège de la coordination m'a envoyé sa lettre, dans laquelle il m'a informée qu'il était vivant et en captivité. Malheureusement, l'échange de prisonniers est très difficile, oui, notre pays fait tout son possible pour rendre nos héros, mais beaucoup dépend aussi de l'autre côté. De plus, à chaque échange de prisonniers, il n’y a que trois pour cent de gardes-frontières, comme nous en avons été informés. J'essaie d'avoir des nouvelles de mon mari par moi-même, je parle à ceux qui ont déjà été libérés dans l'espoir qu'ils aient vu mon mari, mais malheureusement personne n'a de nouvelles de mon mari. Je veux lancer un appel à tout le monde, ne vous taisez pas, essayez de tout faire pour que nos défenseurs rentrent chez eux !".