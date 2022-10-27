Олена: "Мій чоловік у полоні в Росії" | Olena: "Mon mari est prisonnier de guerre"

З повномасштабним вторгненням росії в Україну тисячі військових та мирних жителів потрапили в полон до країни агресора, точну кількість полонених на цю мить підрахувати неможливо.

Ми запросили до нашої студії Олену жительку Маріуполя дружину прикордонника. Її чоловік з перших днів війни захищав кордони нашої країни, та згодом потрапив до полону, з того часу вона не має прямого контакту з чоловіком.

“На момент того як ми з сином та мамою були вимушені покинути своє рідне місто 16 березня, мій чоловік залишився захищати рідне місто. Востаннє я змогла зв'язатись з ним 6 квітня, а після він потрапив до полону. Вже понад 6 місяців він знаходиться в полоні. Він такий не один, вся прикордонна частина знаходиться в полоні. За весь час я отримала тільки раз звістку про нього, а саме в червні координаційний штаб мені відправив його лист, в якому він повідомляє, що живий та знаходиться в полоні. На Жаль, обмін полоненими відбувається дуже складно, так, наша країна робить все можливе для повернення наших Героїв, та багато чого залежить і від іншої сторони. Ба більше при кожному обміні полоненими, лише три відсотки прикордонники, як нам повідомили. Я самостійно намагаюсь дізнатись новини про мого чоловіка, я спілкуюсь з тими кого вже звільнили в надії, що вони бачили мого чоловіка, але на жаль ніхто не має ніяких новин про мого чоловіка. Я хочу звернутись до всіх з проханням, не мовчати, намагатись зробити все можливе для того, щоб наші захисники повернулись додому!” - Поділилась з нами Олена.