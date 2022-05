Oleksiy Shadrin, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Le violoncelliste Oleksiy Shadrin est né dans une famille de musiciens en Ukraine, en 1993. Il étudie actuellement avec Frans Helmerson à l’Académie Kronberg, ainsi qu'à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

C’est le seul musicien ukraïnien qui participe au Concours Reine Elisabeth, et il a raconté à nos confrères de la VRT comment il avait fui son pays avec seulement son instrument.

En 2005, Oleksiy Shadrin a été finaliste du 3e Concours International David Popper en Hongrie et, en 2008, il a remporté le 2e prix du Concours International de Minsk. Suite à ces succès, il s’est produit dans les plus grandes salles de concert d’Ukraine, de Russie, d’Allemagne, de France, de Corée du Sud, de Chine, du Vietnam, des Pays-Bas et du Portugal.

Oleksiy Shadrin s’est produit en tant que soliste avec des orchestres tels que la Philharmonie Nationale d’Ukraine, l’Opéra National de Montpellier et la Sudwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

En 2016, il a fait ses débuts au Berliner Philharmoniker. En 2017, il se produit en tant que soliste avec la NDR Radiophilharmonie, sous la direction d’Andrew Manze dans le Grosser Sendesaal à Hanovre, et fait ses débuts au Festival de Musique de Chambre de Hambourg.

Avant la guerre, il se partageait entre 3 villes, sa ville natale, Kharkov, dans l’est de l’Ukraine, Kiev où il avait commencé à donner cours au Conservatoire, et en Belgique, Waterloo puisqu’il est Artiste en Résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, où il étudie avec Gary Hoffman.