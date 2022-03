Oleg Iachtchouk : "la douleur se calmera lorsque la guerre s’arrêtera."

Oleg Iachtchouk est sans doute l’Ukrainien le plus connu du football belge. En effet, il est arrivé en Belgique à 18 ans lors de son transfert à Anderlecht en 1996. Depuis, il n’a quitté le plat pays qu’une année pour jouer en Grèce. Ses parents l’ont d’ailleurs rejoint trois ans après son arrivée en Belgique où il se sent chez lui. Mais ça n’empêche pas Oleg Iachtchouk d’être effondré face à la guerre dans son pays d’origine, lui qui a encore de la famille là-bas.

La sœur de l’ex-Anderlechtois et les enfants de celle-ci vivent toujours en Ukraine : "Il y a juste ma plus grande nièce qui est venue vivre avec sa fille en Belgique, à cause de la guerre. Ma sœur, elle, a toujours voulu rester là-bas." Elle habite dans la région de Ternopil (à 120 kilomètres de Lviv) : "C’est une région assez calme où il n’y a pas de bombardement, la sirène retentit quelques fois par jour mais c’est tout."

C’est via les journaux que l’ex-Anderlechtois a appris que la Russie envahissait l’Ukraine : "On sait que les Russes sont capables de tout, mais faire la guerre ça, c’est une grande surprise. Il n’y a que Vladimir Poutine qui peut arrêter tout ça."

Depuis le début du conflit, de nombreux Ukrainiens fuient le pays. Oleg Iachtchouk en a aidé deux : "Je les ai conduits dans une famille belge qui les a très bien accueillies. S’ils ont besoin d’aide ou d’un traducteur, moi je suis là ça c’est clair !"

L’ex-joueur discute également avec Bogdan Mykhaylichenko, joueur ukrainien du RSC Anderlecht : "On prend juste de nos nouvelles et de nos familles car il a déjà assez peur pour eux." Oleg Iachtchouk n’attend qu’une chose : "La douleur se calmera lorsque la guerre s’arrêtera."