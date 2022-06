"Olé Olé Olé ! : A Trip Across Latin America": la tournée événement des Rolling Stones de 2016

Le film est signé de Paul Dugdale, réalisateur britannique nommé aux Grammy Awards à plusieurs reprises. Ce passionné de musique a réalisé des documentaires et films de concerts pour d’autres artistes comme Coldplay, Adele et Lenny Kravitz. Il nous embarque sur cette tournée sud-américaine et c’est l’euphorie partout où ils passent : Brésil, Chili, Uruguay, Pérou… En Argentine, il existe même une sous-culture appelée "Rolingas", dédiée au groupe, et à qui cette tribu voue un véritable culte. "Jagger nous a appris comment être", déclare, le sourire aux lèvres, une Argentine qui a d’ailleurs appelé son fils Jagger ! Là-bas, comme ailleurs, les habitants se souviennent des dictatures passées, quand le simple fait d’écouter du rock’n’roll pouvait mener directement à la case prison. Et les Rolling Stones ont été parmi les premiers groupes à faire une tournée en Amérique latine, ce qui a entraîné une solide base de fans qui voient en eux un symbole éternel de leur propre rébellion. Quand Jagger déboule sur scène et entonne "Si tu m’allumes, je m’arrêterai jamais", il règne une puissante ferveur dans le public, comme un ultime signe de libération attendu. On réalise le lien indéfectible qui unit les Argentins au groupe, c’est très puissant… et très beau.

Et puis, il y aura cet incroyable moment, le point d’orgue, ce concert gigantesque et gratuit à La Havane. Un concert compliqué à organiser, incertain jusqu’à la semaine précédente, puis reporté en raison de la venue du président américain de l’époque, Barack Obama. Et à l’arrivée, des fans qui se précipitent, une foule qui atteindra 1.200.000 personnes, comme un pur sentiment de liberté pour un show démesuré comme Cuba n’en avait jamais connu.