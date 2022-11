Olé ! Back to Mexico 1986 ce samedi à 18h15 sur la Première

À l’occasion de la Coupe du Monde de Football 2022, replongez en 1986 et revivez la fierté et les sensations vécues par toute la population belge avec Michel de Wolf, ancien Diable Rouge, au micro du Fantôme de la Radio.

Mexico 1986, une Coupe du Monde de Football qui figure à jamais dans le livre d’or des grands exploits sportifs de notre petit Royaume. Et pourtant, la compétition commence bien mal pour les Diables rouges. Au premier tour, ils alignent des matches ternes, au jeu poussif et sans grande imagination. A la médiocrité des résultats viennent s’ajouter des querelles d’ego entre les joueurs, des dissensions dans la délégation belge et une campagne de presse délétère contre le sélectionneur Guy Thys.

Malgré cette accumulation de vents contraires, l’équipe nationale se qualifie pour le deuxième tour par la toute petite porte. Et puis, et puis… La suite tout le monde la connaît, même ceux qui n’étaient pas nés il y a 36 ans. Les Diables, soudainement visités par la Grâce, vont aligner les exploits et se hisser en demi-finale du tournoi où ils seront battus par un seul homme : Diego Armando Maradona aka " El Pibe de Oro ".

Voici le récit tout en archives de cette épopée mexicaine qui a fait veiller les Belges fort tard pendant le mois de juin 1986. Une histoire agrémentée du témoignage très éclairant de Michel De Wolf, ancien Diable rouge qui faisait partie de la sélection belge et qui a vécu tous ces événements de l’intérieur…

