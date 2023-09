"Old Boy" : de l’incontournable du manga au Grand Prix de Cannes

Sombre, intriguant, énigmatique, ce manga en huit volumes vous fera passer de rebondissements en rebondissements, vous empêchant tout décrochage. La lecture est rapide et agréable, facilitée par un dessin qui porte une attention particulière aux décors détaillés et aux traits simples mais immersifs. Le bras de fer entre notre héros et son bourreau monte crescendo au fil de la lecture et happe rapidement et efficacement le lecteur. "Old Boy" est un thriller noir où la société est dépeinte de manière pessimiste. Et c’est avant tout contre cette société d’apparence que Gotô doit se battre. Son enquête pour retrouver les responsables de son enfermement est remarquablement construite et très immersive. Loin d’être occulté par son adaptation, "Old Boy" est une franche réussite qui plaira aux amateurs de polar et de thriller obscurs.

"Old Boy" est disponible en intégralité aux éditions Naban.