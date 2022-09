Olaf Scholz plaide pour une UE "géopolitique" : un rapprochement de la vision de Macron ?

Ce discours a-t-il séduit les différents partenaires européens ? Emmanuel Macron a salué le 'discours de Prague' parce qu’il partage l’objectif d’une Europe plus forte et plus puissante. Mais ailleurs en Europe, les réactions ont été plutôt discrètes.

Peut-être parce que depuis la guerre en Ukraine, l’Allemagne est fortement critiquée, accusée de faire cavalier seul.

Avec son discours, Olaf Scholz veut faire de son pays une efforce d’initiative. Mais séduire la France ne suffira pas. Si le tango se danse à deux. En Europe, la valse se danse à 27.