Oksana Muzychuk, étudiante ukrainienne en Belgique : "J’étais rentrée à la maison, mon père m’a dit que c’était la guerre et qu’il fallait que je parte"

Invitée en plateau, Oksana Muzychuk, étudiante ukrainienne en Belgique raconte comment les événements se sont déroulés de son point de vue : "Je m’étais rendue il y a quelques semaines en Ukraine pour voir ma famille. Je savais très bien que la situation était très tendue, et beaucoup de proches belges essayant de me convaincre de ne pas y aller, mais pour moi, je me rendais compte, même si je ne l’espère pas, que c’était peut-être la dernière occasion de voir mon pays en paix et de voir mes proches."

Inquiétée par les annonces de Vladimir Poutine, elle avait cependant décidé dans un premier temps de rester en Ukraine : "Quand Poutine a dit qu’il avait l’intention de retirer ses troupes de la frontière ukrainienne, j’ai décidé de rester pour passer plus de temps en famille."

Oksana Muzychuk était avec sa famille lorsque Poutine a réalisé sa déclaration unilatérale d’indépendance : "J’étais rentrée à la maison. Mon père m’a dit que c’était la guerre et qu’il fallait que je parte. Il m’a mise dans un train de nuit jusque Lviv, puis j’ai pris un vol avec escale en Italie pour revenir en Belgique. J’ai essayé de convaincre ma famille de rentrer avec moi, mais jusqu’au dernier moment ils espéraient que cela reste dans la région de Dombass