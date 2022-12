OK Panda : de belles "Perspectives" pour le groupe belge

Pour commencer, comment est née l’idée de lancer OK Panda ?

Till : La première fois qu’on a parlé de potentiellement lancer un projet musical, c’était en juin 2020 autour d’un lac de pêche à la truite ! C’était le confinement et dans les activités que l’on pouvait faire, il y avait la pêche. On était une dizaine autour du lac, on n’est ni pêcheurs ni grands fans de poisson en général mais c’était autorisé donc on a trouvé ça marrant. S’en est suivi un gros barbecue de truites fatalement, là il y avait Vincent notre guitariste, Aurélien le bassiste et moi-même et c’est à ce moment qu’on a discuté de lancer ce projet comme on avait eu pas mal de temps pour nous lors du confinement et qu’on faisait tous de la musique depuis longtemps pour différents projets. Les idées étaient présentes.

On a donc décidé de lancer le projet mais 100% en distanciel. On a chacun uploadé 5 compositions personnelles sur un serveur et on avait tous droit de voter pour 3 morceaux qui n’étaient pas les nôtres. Sur base de ça et de nos univers différents, il y a deux morceaux qui sont sortis de ce suffrage et qui sont devenus la base de ce projet. C’est justement "Gone Love" qui est le troisième single qu’on a sorti mais qui était le premier terminé en fait et le second c’est "Up The River" mais qui ne ressemblait pas du tout au morceau final que l’on a sorti. On bosse tous sur Logic et avec une tournante chacun bossait sur le projet.

Comment décrire cette création à ce moment ?

T : On a essayé de créer quelque chose de très pop mais assumable pour les rockeurs dans l’âme qu’on est. Parce qu’on écoute tous plutôt du rock. C’était ça la base de travail et dès qu’on a pu se voir, on a pu bosser les morceaux en studio. Assez vite on a eu 4 à 6 morceaux qui dépassaient le stade de maquette mais il y avait beaucoup de pistes avec notre création à distance. Ce qui dans l’optique du live était compliqué. On a donc dû trouver quelqu’un qui savait jouer du synthé, faire des backings et de la guitare donc on a pensé à Alexis André qui a un projet électro qui s’appelle 4th Dimension avec lequel il ne fait pas du live donc il était hyper partant pour nous rejoindre.