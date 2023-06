"OK Computer" de Radiohead a été recréé à l'aide de sons d'une vieille console de jeux vidéo

Un Youtubeur a décidé de recréer l'album "Ok Computer" de Radiohead dans son intégralité en utilisant des sons venus de jeux vidéos de la console Nintendo 64.

Le créateur surnommé on4word a réalisé de nouvelles versions de tous les morceaux présents sur l'album de Radiohead sorti en 1997. Mais pas de n'importe quelle manière : il a utilisé des sons de jeux tels que Super Mario 64, The Legend Of Zelda: Majora's Mask, The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time, Golden Eye 007′, 'Banjo Kazooie, Yoshi's Story et Kirby 64 : Les éclats de cristal.

La vidéo YouTube qui accompagne cette re-création présente chaque morceau ainis que des visuels venus des jeux qui ont été utilisés pour le remake de l'album.

Cette nouvelle œuvre a pour nom OK Nintendo 64 et on vous propose de la découvrir ci-dessous :