Oiseaux : ne pas taillez vos haies avant la fin juillet !

Actuellement ces travaux sont déjà INTERDITS en région bruxelloise.

En Région wallonne, cela n'est pas encore le cas. Seuls les agriculteurs sont tenus de ne pas tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet. Une mesure entrée en vigueur en juin 2018 et qui atteste du rôle prépondérant que remplissent les agriculteurs dans la sauvegarde et la protection de notre biodiversité. Mais il est de bon sens que tout un chacun applique cette législation.

A quel moment tailler sa haie ?

Il est conseillé de tailler ses haies en novembre ou décembre.