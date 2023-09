Oiseaux migrateurs et dérèglement climatique: une question d’apprentissage mais aussi de sélection naturelle

Mais selon le scientifique, il faut faire une distinction entre adaptation comportementale qui peut être rapide et adaptation morphologique ou changement de l’apparence qui est un changement de longue haleine. La première concerne des oiseaux qui apprennent. Ceux qui n’apprennent pas, meurent, ce sont les souches les plus intelligentes qui vont survivre. Le changement d’apparence, c’est l’évolution selon Darwin. Les souches inadaptées finissent par avoir un taux de mortalité supérieur à ce qui est acceptable et finissent par s’éteindre.

Prenons des individus qui ont une mutation avec des ailes plus courtes ou plus longues. Ceux qui ont de longues ailes peuvent aller plus loin. Les autres sont plus agiles et peuvent faire de petits mouvements pour mieux attraper les insectes. Eh bien, si le volatile ne doit pas traverser la Méditerranée par exemple, il n’aura plus besoin de ses longues ailes. Les spécimens à petites ailes vont donc être favorisés.