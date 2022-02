Oiseaux : C’est le moment de commencer à préparer vos nichoirs

Il n'est pas encore trop tard pour penser à confectionner et placer des nichoirs. Si vous cherchez quoi faire ou comment en faire, pas de panique, voici quelques conseils.

Avoir un nichoir dans son jardin, c’est avant tout avoir l’opportunité d’observer les oiseaux de plus près, mais pas que. Cela leur donne aussi un coup de pouce.

Car de plus en plus de sites de nidification naturels disparaissent. La solution pour y remédier, construire et placer un nichoir qui sera fortement apprécié par ses futurs résidents. Pour cela, les télévisions locales vous donnent leurs conseils.