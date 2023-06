OHL s’associe à Vias pour former à la sécurité routière après l'accident de Sofian Kiyine

Le club de football OH Louvain et l’Institut pour la sécurité routière Vias ont présenté vendredi au stade King Power leur prochaine collaboration pour un comportement plus sûr des membres de l’équipe sur la route.

Cette initiative a été lancée après l’accident du joueur d’OHL Sofian Kiyine, fin mars, à Flémalle. Le milieu de terrain avait foncé avec sa voiture dans une salle de sport avec un taux de 1,6 gramme d’alcool dans le sang. "Parfois, il faut que de mauvaises choses se produisent pour parvenir à quelque chose de positif", a déclaré Peter Willems, directeur sportif du club louvaniste.

Sofian Kiyine va suivre un programme spécifique et intensif pour le conscientiser aux conséquences des comportements dangereux sur la route. Il a également installé sur sa voiture un éthylotest antidémarrage, et ce, sur base volontaire. OH Louvain devient également le premier club belge à travailler avec Vias pour mieux encadrer ses joueurs et son staff sur le thème de la sécurité routière. Chaque année, en septembre, l’ensemble des joueurs et du staff technique suivra une formation autour des plus importantes causes de mortalité sur la route : vitesse excessive, utilisation du GSM et conduite sous l’influence de l’alcool. En outre, les nouveaux joueurs étrangers bénéficieront d’une demi-journée de coaching personnel sur le code de la route et les pratiques dans la circulation en Belgique. Les instructeurs parcourront avec eux les itinéraires à emprunter jusqu’au club. Ils les informeront des règles de circulation spécifiques en Belgique. Les joueurs seront également sensibilisés aux endroits dangereux de Louvain, tels que les écoles et les carrefours fréquentés. Les jeunes joueurs qui recevront leur première voiture avec le club bénéficieront également d’une formation spécifique. La collaboration entre OHL et l’institut Vias a été signée pour trois ans, mais cette période peut être prolongée.