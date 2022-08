OHL prend les trois points face à Ostende, Zulte et le Cercle partagent l'enjeu, Saint-Trond renverse Malines

Mené à la marque, Saint-Trond a finalement battu Malines 3-1 lors du dernier match de la sixième journée au programme samedi. Shinji Kagawa sur penalty (57e) et Gianni Bruno (76e, 90e+5) ont propulsé les Canaris au 7e rang avec 9 points, deux de plus que le Kavé (9e), qui avait ouvert la marque par Geoffrey Hairemans (53e).

Chez les Canaris, Bernd Hollerbach a aligné cinq Japonais suite au retour de blessure de Daichi Hayashi et a relégué Frank Boya sur le banc. A Malines, les absences pour blessure de Gaëtan Coucke et Dimitri Lavalée ont profité à Yannick Thoelen et Samuel Oum Gouet. Au coup d'envoi, Saint-Trond a montré les dents mais après quelques services dangereux et des corners de Christian Brüls (3e) et de Kagawa (10e) mal exploités, la production offensive n'a pas été très florissante. Quant à Malines, il a cadré deux tirs par Alessio Da Cruz (25e) et Rob Schoofs, qui n'ont pas inquiété Daniel Schmidt.

À la mi-temps, Danny Buijs a décidé de renforcer son milieu de terrain en lançant Dries Wouters à la place de Jannes Van Hecke (46e). Malines est moins resté sur sa réserve et Hairemans lui a donné l'avance sur coup franc des 25 mètres dont il avait bénéficié pur une faute d'Ameen Al-Dakhil sur lui (53e, 0-1). Cet avantage n'allait pas survivre longtemps car l'arbitre a sifflé un penalty pour une faute de Wouters sur Hayashi et transformé par Kagawa (57e, 1-1).

Si les deux équipes ont donné l'impression de vouloir remporter les trois points, Saint-Trond jouait mieux et semblait posséder les meilleures chances de s'imposer. Hollerbach a alors effectué deux changements avec Aboubakary Koita pour Stan Van Dessel (57e) et Bruno pour Hayashi (73e). Ces choix ont porté leur fruit puisque sur un tir de Koita mal renvoyé par Thoelen, Bruno a bien suivi et donné l'avance aux Canaris (76e, 2-1). L'attaquant arrivé de Gand en a profité pour signer son premier doublé de la saison (90e+5, 3-1).