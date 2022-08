OHL prend les trois points face à Ostende, Zulte et le Cercle partagent l'enjeu

Après Genk vainqueur 0-4 à Seraing, Oud-Heverlee Louvain a également pris les trois points face Ostende (2-1) dans un match de la sixième journée au programme de samedi. Dans le même temps, le Cercle et Zulte Waregem ont partagé l'enjeu (1-1). Au classement, les Louvanistes se hissent en quatrième position avec 12 points, tout comme l'Antwerp (3e), qui a joué deux matches de moins. Ostende est 11e avec 6 points, un de plus que Zulte Waregem (13e) et le Cercle de Bruges (14e). A 20h45, Saint-Trond (6 points, 12e) reçoit Malines (7 points, 8e).

Obligé de remplacer Nachon Nsingi, suspendu, Marc Brys a tablé sur le débutant Mario Gonzalez. A Ostende, Sieben Dewaele, malade, était forfait et Yves Vanderhaeghe a préféré titulariser pour la première fois Fraser Hornby à la place de David Atanga. Un choix qui s'est révélé fructueux puisque l'Ecossais a donné l'avance aux Kustboys (5e, 0-1). Louvain posait mieux son jeu et Gonzalez s'est fait remarquer en alertant Guillaume Hubert après avoir effacé Anton Tanghe (17e). Alors qu'il jouait avec le feu, Ostende a vu le tir de son milieu allemand, Nick Bätzner, s'écraser sur le poteau (39e).

C'était manifestement la journée des débutants puisque Gonzalez a égalisé d'un tir croisé (51e, 1-1). Le but de l'attaquant espagnol n'a toutefois pas relancé les Louvanistés. Heureusement pour eux, leur gardien Valentin Cojocaru a eu la main ferme sur une frappe de Thierry Ambrose (58e). Néanmoins, Musa Tamari aurait pu donner l'avance aux visités s'il ne s'était pas précipité au moment de shooter (68e). Louvain a quand même émerger grâce à son capitaine Mathieu Maertens, lancé en profondeur par Rafael Holzhauser (90e, 2-1).

Dans l'autre rencontre jouée simultanément, le Cercle a directement eu une grosse occasion: sur un centre de Dino Hotic, Ayase Ueda a expédié le ballon de la tête sur le poteau (3e) avant une frappe sur le poteau de Thibo Somers (4e) puis d'ouvrir la marque par Ueda (11e, 1-0). Le Cercle pensait avoir pris son envol quand Nicolas Rommens l'a ramené sur terre d'un envoi à l'abord des seize mètres (16e, 1-1).

La rencontre a mis du temps à se relancer après la pause à l'image du tir à distance de Moudou Tambedou, qui n'a pas inquiété Radoslaw Majecki (47e). De l'autre côté, Sammy Bossut n'a pas non plus été effrayé par un envoi d'Ueda (52e). Le Cercle a conservé la possession du ballon mais Zulte s'est montré plus incisif grâce à Alieu Fadera. Après que son tir a été dévié par un défenseur adverse (67e), le Gambien a vu son centre passer à quelques centimètres de la tête de Jelle Vossen (69e).