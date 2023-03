OHL – Anderlecht : "La faute de Ricca pouvait amener directement une carte rouge"

Dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus avec notre arbitre consultant, Stéphane Breda sur les différentes phases litigieuses de cette 30e journée de Pro League. Notamment sur une faute de Federico Ricca sur Francis Amuzu lors de la rencontre entre OHL et Anderlecht (0-2). Mais aussi sur l'exclusion de Damien Marcq et le cafouillage d'Hervé Koffi : y avait-il un penalty pour l'Antwerp ?