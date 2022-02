OHL-Anderlecht et Standard-La Gantoise au programme de Complètement Foot (LIVE vidéo)

Ce dimanche soir, l'équipe de "Complètement Foot" reviendra sur la rencontre opposant le Standard et La Gantoise dans le cadre de la 29e journée de Pro League. David Houdret, Pascal Scime et Nordin Jbari débriefront également le match nul d'Anderlecht en déplacement à OHL, avec les cartes rouges de Murillo et Kompany en fin de match. Enfin, ils évoqueront le nul entre l'Union Saint-Gilloise et Eupen. Sans ses deux attaquants vedettes, Deniz Undav et Dante Vanzeir, le club bruxellois n'a pas réussi à faire plier Eupen.