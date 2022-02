"Oh My God" d’Adele : pourquoi ce titre change de son univers mélancolique

Si Easy On Me servait plutôt de "pont" entre les albums précédents et le tout dernier, Oh My God "change des balades à la Adele, c’est beaucoup plus rythmé" résume Bruno Tummers.

Dans cette chanson, Adele évoque d’ailleurs comment la star reprend le contrôle de sa vie. Elle a en effet été en proie à la dépression, après le divorce avec son ex-mari Simon Konecki. Cette thématique rythme même en grande partie son nouvel album. Mais l’optimisme est de mise sur ce single, qui pourrait présager des chansons plus enjouées dans le futur.

Oh My God ne perd pas pour autant le public d’Adele, son identité vocale et son interprétation lui permettent de poser sa voix sur de nouvelles sonorités. "On retrouve évidemment les racines soul de la chanteuse" précise le chroniqueur à ce sujet.