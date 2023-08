"Oh mon dieu, il y a un vieux type bizarre tout nu juste devant moi" : Billie Joe Armstrong (Green Day) raconte sa rencontre avec Roger Daltrey nu

En 2005, Billie Joe Armstrong, le chanteur de Green Day, a été interviewé par le New York Times à propos de l’album American Idiot, qui connaissait un énorme succès à l’époque.

Pour ce disque, il confiait s’être inspiré des Who, un groupe qu’il a toujours admiré, notamment pour son talent à écrire des chansons de style opéra-rock. American Idiot, un album conceptuel centré sur l’histoire du personnage anti-héros, Jesus of Suburbia, sera également qualifié d'"opéra punk rock" par les membres du groupe.

Lorsque Jon Pareles, critique en chef de musique pop et animateur du journal, lui demande s’il a déjà rencontré ses idoles, Armstrong révèle qu’il a en fait rencontré Roger Daltrey, bien que dans des "circonstances bizarres", à savoir que le leader des Who était nu, à l’époque.

Comme il l’explique, Green Day donnait un concert à Vancouver, et comme il avait la gueule de bois, il a décidé de se rafraîchir dans le hammam de l’hôtel où logeait le groupe, avant la représentation de la nuit.

J’ai fini par y entrer et je me suis dit : "Oh, super. Il n’y a personne ici", raconte le leader. "Je suis entré dans le hammam, j’ai enfilé mon short et je me suis dit : 'OK, cool'. Je suis entré et tout d’un coup, j’ai eu l’impression qu’il y avait un vieux type bizarre à poil juste devant moi"

Il poursuit : "J’ai tourné la tête. Et puis je suis revenu dans le hammam et je me suis dit 'Oh, Dieu merci, il est parti', et donc je suis assis là, c’est tout vaporeux et tout ça et tout d’un coup, je me dis 'Oh, non, le revoilà'."

Je suis donc là, et il me dit avec un accent anglais très épais : "Tu veux que ce soit plus chaud ? Je regarde et je fais 'Ouais, bien sûr', et je lève les yeux et je me dis 'Oh mon dieu, tu es Roger Daltrey'. Il était là, dans toute sa gloire !"

Quand Roger Daltrey a reconnu le leader de Green Day en retour, ce dernier a expliqué comment la conversation maladroite s’est déroulée : "Il m’a dit : "Yo, tu joues dans un groupe, tu es dans Green Day !"… et j’ai répondu : "Oh… ouais"."

"Alors oui… dans des circonstances bizarres, j’ai rencontré des membres des Who…", conclut-il.

