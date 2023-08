"Oh lord, Yeaah !" : une reprise incroyable via l'IA de la chanson "War Pigs" de Black Sabbath par James Hetfield de Metallica

Au cours des derniers mois, le monde de l’intelligence artificielle, qui évolue rapidement, continue de nous enthousiasmer – et de nous indigner à la fois. Si elle peut changer la vie des entreprises et des créateurs à la recherche d’idées et de solutions rapides, son rôle dans la société – en particulier dans les industries créatives – a suscité de nombreuses inquiétudes, des musiciens tels que Nick Cave, Sting, John Lydon et Billy Corgan des Smashing Pumpkins exprimant leur désapprobation quant à sa capacité à écrire des chansons.

Cependant, il y a des fans de musique qui adoptent cette technologie pour leurs propres fantasmes, en l’utilisant pour recréer artificiellement des morceaux célèbres en utilisant les voix de rockstars – vivantes ou décédées - comme cette interprétation de Freddie Mercury sur "Yesterday" des Beatles.

Si de telles reprises ont évidemment leurs propres implications éthiques et morales – devrions-nous vraiment reproduire les voix de musiciens qui ne sont plus parmi nous ? - d’autres créateurs utilisent simplement l’IA pour donner vie aux croisements dont ils rêvent, comme cette reprise par l’IA de James Hetfield de Metallica chantant "War Pigs" de Black Sabbath.