"Oh, la Bâche ! Local sinon rien !" : le Hainaut lance une campagne de promotion pour ses produits locaux

L'agence de développement économique de la province de Hainaut (Hainaut Développement) a lancé mercredi une campagne d'affichage intitulée "Oh, la Bâche ! Local sinon rien !". Celle-ci a pour but de donner plus de visibilité aux agriculteurs hennuyers proposant des produits locaux en vente directe et de relancer l'engouement pour l'alimentation locale et durable.

"En achetant local, vous soutenez l'agriculture familiale durable" ou "En vente ici ! Produits locaux", font partie de la vingtaine de slogans qu'arborent les bâches et les drapeaux distribués aux producteurs locaux. Cette campagne émane de deux constats, selon l'agence de développement provinciale. Premièrement, beaucoup d'exploitations agricoles manquent de visibilité à cause de leur emplacement. Deuxièmement, l'engouement autour des produits issus de circuits courts observé pendant la crise du Covid-19 est retombé. La guerre en Ukraine, l'augmentation du prix de l'énergie et la baisse du pouvoir d'achat ont lourdement touché producteurs et consommateurs.

Selon une étude de Biowallonie et ConsomAction menée cet été auprès d'un large panel d'acteurs issus des secteurs du bio, du vrac et des circuits courts, entre 2021 et 2022, 80% des sondés ont vu leur chiffre d'affaires baisser et ont enregistré une perte de 56% de clients occasionnels. Certains ont également perdu des clients habituels.