Oh-iih-oh-iih-ooooh-iih-oh-iih-ooooh

D’après la légende, ce cri serait un subtil mélange de yodel autrichien avec un peu de ricanements de hyène et quelques notes de musique. Quoi qu’il arrive, ce cri, il a poussé Johnny Weissmuller au sommet du Box-office. Suivront encore, entre 1934 et 1948, pas moins de 11 autres films avec le nageur au générique. Un petit peu comme la saga des Martine, vous avez "Tarzan et sa compagne", "Tarzan s’évade", "Tarzan trouve un fils", "Le Trésor de Tarzan", "Les aventures de Tarzan à New York", "Le triomphe de Tarzan" (où il combat les Nazis), "Le mystère de Tarzan", "Tarzan et les Amazones", "Tarzan et la Femme léopard", "Tarzan et la Chasseresse" et "Tarzan et les Sirènes".