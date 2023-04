Ogier frustré mais "pas du genre à baisser les bras", "encore une bagarre face à Neuville" pour Evans

Et d'ajouter : "La voiture fonctionne bien. Sur certaines portions, c'est vraiment sympa à piloter. La météo est changeante donc l'adhérence change beaucoup. Pour le choix des pneus, c'est le casse-tête, il faut trouver un compromis. On n'était pas trop mal au niveau du choix durant l'après-midi. On va attaquer samedi et voir comment ça va évoluer."

Pour son équipier Elfyn Evans, deuxième à 5,7 secondes du leader Thierry Neuville (Hyundai), la donne est bien différente. "La journée a été plutôt bonne même si mon départ n'était pas idéal. Avec ma position sur la route, je savais que la route allait être polluée par les passages dans les cordes. L'impression générale était bonne. Le choix de pneus était légèrement risqué durant l'après-midi. Je vais encore devoir me battre avec Thierry pour la victoire. Il reste deux journées donc la route est encore longue. On va démarrer assez loin tous les deux samedi, ce sera donc un désavantage pour nous deux", a lui indiqué le Gallois.