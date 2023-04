Ogier, à égalité avec Evans en tête du championnat : "La performance a été là, la réussite un peu moins"

Sébastien Ogier (Toyota) a récolté ce dimanche la cinquième place au Rallye de Croatie, quatrième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC). Le Français garde la tête du championnat, à égalité avec le vainqueur du jour, son équipier Elfyn Evans, mais ne sera pas présent lors de la prochaine manche au Portugal.

"On espérait forcément beaucoup plus en arrivant ici. La performance a été là, la réussite un peu moins. Les pépins se sont enchainés pour nous tout le week-end. Rovanpera était plus rapide que nous pour la quatrième place aujourd'hui. Ce n'était qu'une quatrième place, je n'allais pas prendre tous les risques. Il a bien roulé, bravo à lui. On a fait un mauvais choix de pneus pour la Power Stage, la voiture était difficile à conduire. Je suis content que le week-end se termine", a expliqué Ogier à notre micro.

Et d'ajouter : "Le début de semaine a été très éprouvant car on avait beaucoup de temps pour penser à la situation. Dès qu'on a commencé la course, on a tous réussi à rester dans notre bulle. Ca demande tellement de concentration qu'il ne faut pas laisser trop de place pour les émotions. A l'arrivée, avec l'hymne irlandais sur le podium, ça rappelle qu'il n'est malheureusement plus là."

"Il y a de bonnes chances que je sois en Sardaigne. Le Kenya ? Pour la suite, c'est encore un peu spéculatif. J'ai dit aux autres que s'ils continuent d'égaliser leurs points, je veux bien être le cinquième candidat au titre en fin de saison. En vitesse de pointe, Rovanpera est très rapide, mais ce n'est pas le simple ingrédient. C'est encore extrêmement ouvert. Le championnat est incroyablement serré, c'est une bonne chose pour tout le monde", a conclu l'octuple champion du monde.