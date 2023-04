OG Story : faut-il connaître ses classiques du rap ?

OG STORY, c’est un podcast dans lequel des passionnés parlent de rap et de hip-hop.

Dans ce nouvel épisode, on se pose une question qui divise dans le rap : est-ce qu’il faut connaître ses classiques pour faire du rap… Ou même pour se considérer comme fan de rap ? Koba La D avait choqué tout le monde dans Rap Jeu quand il avait lâché un gros "C’est qui IAM ?" et pourtant c’est un des rappeurs qui a su toucher un large public ces dernières années… Et puis on a tous ce pote qui kiffe le rap depuis 3 semaines, qui connaît tous les titres de Gazo mais qui ne sait pas te citer 3 morceaux de Jay-Z… Est-ce qu’il peut quand même se considérer comme fan de rap ?

On a posé la question à Gandhi qui fait son retour dans OG STORY et aussi à LeMed qui entre deux live Twitch est venu nous donner son avis aussi ! Dans cette nouvelle saison, on retrouve aussi un ou une abonné.e de Tarmac qui vient participer et cette fois c’est Claudia qui nous a rejoint !