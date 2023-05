OG Story : Faire du rap, c’est devenir un produit marketing ?

OG Story, c’est un podcast dans lequel des passionnés parlent de rap et de hip-hop.

Dans ce nouvel épisode, on se pose une question qui fait souvent débat dans le milieu du rap et du hip-hop : le marketing !

Quand on voit un.e artiste faire de la pub, enchaîner les collaborations avec des marques, faire la promo de paris sportifs sur Snapchat, on finit souvent par remettre en question son intégrité !

Certains te diront qu’il faut ce qu’il faut pour la kichta, d’autres te diront que ce n’est pas là-dessus qu’ils attendent leur artiste préféré.



Au final, la majorité des artistes qu’on adore et qu’on écoute font partie de ce système, de JUL en passant par Central Cee et jusqu’à Rihanna… Tout le monde fait du marketing, mais la vraie question, c’est de savoir si c’est un passage obligatoire quand tu fais du rap ?



On a posé la question à Steve Brada qui crée du contenu sur TikTok et qui en vit, et aussi Beka qui fait de la musique mais qui a déjà fait quelques collabs sur ses réseaux…



Dans cette nouvelle saison, on retrouve aussi un ou une abonné.e de Tarmac qui vient participer et cette fois c’est Thomas qui nous a rejoint !