"OG Story" : entre histoire et passion pour le Hip-Hop

"L’envie, c’est vraiment d’en apprendre plus sur les origines du rap, comment le genre le plus écouté au monde s’est construit au fil des années, explique Maxi. Après quasiment 50 ans d’histoire, il y a vraiment plein de choses à dire, que ce soit sur la mode, la prod, les influences, les artistes,… Tout ce qui fait que le rap ressemble à ce qu’il est aujourd’hui".

On a la chance de recevoir des invités passionnés et pertinents dans chaque épisode

Autour de la table, il y a des têtes bien connues du public, mais aussi des gens de l’ombre que l’on a moins l’habitude d’entendre. C’est le cas d’Alessa Altavilla, une styliste qui bosse avec des rappeurs et qui est venue partager son expertise en drip. "On a la chance de recevoir des invités passionnés et pertinents dans chaque épisode en fonction de la thématique qu’on aborde, poursuit Maxi. "OG Story", ce n’est pas juste un podcast, c’est aussi un moment chill où on joue, on se marre et dans lequel on apprend plein de trucs ! "

Le 4ème épisode parlera de l’importance du sample avec un joli casting autour de la table : Jean Jass, Daddy K et BBL de La Miellerie. Ça sort ce dimanche à 16h !