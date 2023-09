Offspring rejoint par des membres de Sum 41 et de Simple Plan pour reprendre "Why Don’t You Get a Job ?"

La tournée "Let the Bad Times Roll" de The Offspring, qui vient de s’achever, avec en première partie Sum 41 et Simple Plan.

Lors de l’avant-dernier concert, le 2 septembre au Jones Beach Theater à Wantagh, New York, des membres des trois groupes ont partagé la scène pour interpréter le titre "Why Don’t You Get a Job ?" de The Offspring.

Ce moment unique s’est produit vers la fin du concert. Pour la première fois de la tournée, le groupe a été rejoint sur scène par ses compagnons de tournée Deryck Whibley de Sum 41 et Pierre Bouvier de Simple Plan.

Les images prises à cette occasion témoignent de l’atmosphère de fête qui régnait sur la scène : tout le monde semble sourire à un moment ou à un autre, se réjouissant de la conclusion de cette tournée réussie.

Au cours du concert, The Offspring a repris "Blitzkrieg Bop" des Ramones et un medley avec "Iron Man" de Black Sabbath, "The Trooper" d’Iron Maiden, "Sweet Child o' Mine" de Guns N' Roses et un arrangement de "In the Hall of the Mountain King" (tiré de l’album Let the Bad Times Roll de The Offspring, sorti en 2021).