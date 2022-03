Offscreen Film Festival : “Silent Night”, un conte de Noël macabre

Le film de Camille Griffin, qui est présenté dans la sélection Offscreenings du festival Offrscreen, préfère les cris de panique aux chants de Noël.



C'est dans la grande maison cossue d'un couple formé par Keira Knightley et Matthew Goode que s'ouvre "Silent Night". Noël est dans l'air pour cette famille qui s'apprête à fêter le réveillon en compagnie de leurs amis, et des enfants de ceux-ci. Repas, cadeaux, moments gênants : tout semble installé pour une de ces comédies de fin d'année où les rancœurs des uns et des autres éclatent au réveillon pour mieux s'apaiser le lendemain au pied du sapin. Ni l'esthétique (plutôt douce et dominée par des couleurs chaudes) ni les interprètes (des acteurs entrevus dans diverses comédies) ne semblent correspondre à l'esprit décapant d'un festival comme le Offrscreen.



Mais au Offscreen nous sommes bien. Sur ces réjouissances de fin d'année plane une étrange ambiance. Difficile dans un premier temps de dire exactement ce qui cloche dans les interactions de ces compagnons de longues dates, mais il y a indéniablement quelque chose de malsain qui se trame – que le silence des personnages rend encore plus curieux. Et au risque de vous frustrer, nous suivrons leur exemple dans cette critique. Mieux vaut en effet découvrir "Silent Night" à l'aveugle et faire l'expérience de son twist par soi-même.



Contentons-nous donc de dire que la soirée se révèle bien plus tragique que votre traditionnel Noël familial. Décrire le film comme une comédie noire ne serait pas lui faire justice, mais les règlements de compte et les répliques acerbes sont au menu de la soirée, et bien plus encore. Le film prend un malin plaisir à glisser d'un genre cinématographique à un autre : il y a de la satire, de la farce, du mélodrame, de l'horreur et même un peu de science-fiction dans ce film singulier. Le mélange de registres surprend, décontenance, enchante. Laisse à carreaux aussi. Difficile d'adhérer complètement aux tonalités fluctuantes de "Silent Night". Entre les larmes et le rire, le cœur balance, mais ne choisit pas vraiment. On retiendra du film certains morceaux savoureux : quelques gags bien sentis, son nihilisme très proche des préoccupations contemporaines, ou encore ce personnage de Greta Thunberg en herbe incarné par Roman Griffin Davis, qui porte en lui toute la colère d'une génération sacrifiée. Joyeux Noël !



"Silent Night" est à découvrir le 27 mars à 19h et à 21h30 au Cinéma Nova.