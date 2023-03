Offrir un avenir aux églises en dehors de la célébration du culte

Il y a de moins en moins de monde dans les églises, c’est incontestable ! Dès lors les communes cherchent à leur trouver de nouvelles affectations. Elles constituent un beau patrimoine, mais face aux coûts d’entretien élevés de ces édifices, et de la constante diminution du nombre de fidèles, les communes réfléchissent à l’avenir de ces lieux de culte et à leur reconversion.

Idélux Projets Publics se propose aujourd’hui de les accompagner. Et pour réfléchir à l’avenir des églises, il faut un partenaire incontournable, l’Evéché de Namur-Luxembourg représenté par l’Abbé Juan-Carlos Conde Cid, Vicaire Episcopal :

"C’est très important le dialogue entre les différents partenaires, la pastorale, les intervenants comme les fabriques d’église, les communes et Idélux, pour voir au cas par cas, le futur des lieux de culte présents dans notre diocèse."

Idélux Projets Publics propose par exemple aux communes luxembourgeoises, de mettre en place une stratégie sur l’ensemble du territoire. Julie Colin chargée de projets :

"Quels sont les édifices à maintenir au niveau de l’activité religieuse et quels sont ceux pour lesquels on peut trouver une valorisation, complète ou partielle, dans le but de bien identifier comment gérer. Deuxième aspect, on peut agir édifice par édifice, en identifiant les pistes de valorisation."

Exemple l’église de Rossignol dans la commune de Tintigny. A l’heure où notamment le parc naturel de Gaume et le parc national de la Vallée de la Semois cherchent des locaux, la commune de Tintigny a reçu un subside pour l’aménagement. Les précisions du Bourgmestre Benoît Piedboeuf :

"On va remplacer le sol, enlever la chaudière, insonoriser, mettre de l’éclairage, et mettre des écrans. On ne désacralise cependant pas l’église de Rossignol, la messe y sera toujours célébrée. On va simplement inverser l’utilisation, et c’est la partie ecclésiastique qui devra nous demander si elle peut occuper les lieux."

Et la réflexion sur l’avenir des lieux de culte intéresse manifestement les communes puisque 30 communes sur 44 ont participé à une séance d’information.