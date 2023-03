Offrir le gîte aux différents insectes utiles au jardin en installant des nichoirs

Pour créer un nichoir à insectes, un morceau de bois dur – surtout pas de bois de conifère qui est trop tendre - percé d’une série de trous suffit.

Le principe est d’offrir différents diamètres : de 3 à 10 mm, avec une longueur 10 fois plus longue. Exemple : un trou de 6mm de diamètre doit avoir une longueur d’au moins 6 cm. Plus on propose un nombre de diamètres différents, plus on augmente le nombre d’espèces pouvant être accueillies.

Attention ! Les trous ne peuvent ni se toucher, ni se croiser.

Une fois le forage terminé, on ponce la surface avec un papier de verre et il ne reste plus qu’à poser le gîte au jardin, contre le mur de la terrasse, contre le tronc d’un arbre, sur une clôture.