Offrir des roses, c'est émettre du gaz à effet de serre : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Offrir des roses c’est un peu comme offrir des cerises ou des fraises, elles viennent forcément de très loin, et en plus, comme ce sont des produits périssables elles sont venues carrément en avion ! Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Savez-vous que dans nos bouquets, 8 fleurs sur 10 sont importées de l’étranger ? Pour offrir un simple bouquet de 15 roses, on émet autant de gaz à effet de serre qu’un trajet de 200 kilomètres en voiture. La culture des roses sont également très gourmandes en énergie. Existe-t-il une solution moins coûteuse ? Peut-être devrions-nous faire preuve d’un peu plus de créativité dans notre choix de bouquets ? En choisissant des produits saisonniers, vous ferez en plus un geste pour la planète.

Les idées plus écologiquement correctes ne manquent pas. Des cadeaux alternatifs existent, Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.