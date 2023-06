Offrez-vous un petit bout de patrimoine belge

D’après la Commission européenne, "le secteur de la construction est responsable de 50% de la consommation des ressources naturelles exploitées et 33% de la production des déchets. Le secteur de la construction belge produirait à lui seul plus de 15 millions de tonnes de déchets par an, dont 650.000 tonnes rien qu’à Bruxelles". Et, bien que la majeure partie de ces déchets soit recyclée (de 75 à 80% en Belgique), de nombreux défis restent encore à résoudre.

Face à ce constat, toujours plus d’acteurs prônent le recyclage de matériaux de construction. Un élan positif en soi, mais dont l’impact reste lourd sur l’environnement, et (on n’y pense pas forcément) représente une perte de valeur économique et la destruction de pièces uniques.