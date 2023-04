"Offrez-vous un bout d’histoire" : les costumes du "Fantôme de l’opéra" de Broadway vendus aux enchères

C’est un véritable pan de l’histoire musicale de Broadway qui s’est éteint ce dimanche 16 avril dernier. La comédie musicale "Le Fantôme de l’opéra" s’est arrêtée après 35 ans de succès, victime de la crise sanitaire. Si les costumes du "Fantôme de l’opéra" ne seront plus portés sur la scène du Majestic Theater, ils auront bientôt une nouvelle vie auprès de fans et de collectionneurs puisqu’une vente aux enchères est organisée par Broadway.

Requiem pour un Fantôme

Après 35 ans de succès et quelque 13.981 représentations données très souvent à guichets fermés, le rideau du Majestic Theater s’est définitivement baissé sur la plus ancienne comédie musicale de Broadway, "Le Fantôme de l’opéra", composée par Andrew Lloyd Webber. Victime d’une baisse de fréquentation lors de la réouverture des théâtres, après plus de 18 mois de fermeture forcée par la pandémie de Covid-19, la comédie musicale devait tirer sa révérence en février 2023. Les représentations avaient toutefois été prolongées de deux mois, les réservations s’étant emballées après l’annonce de l’annulation prochaine de la comédie musicale.

Mais plus de sursis possible pour le Fantôme, Christine et Raoul, qui ont tiré leur révérence ce dimanche 16 avril dernier, au terme d’une ultime représentation chargée en émotions. C’est une salle comble qui a accueilli, sous des acclamations et des applaudissements nourris, chaque entrée des acteurs et des décors emblématiques de cette comédie musicale. Ainsi, c’est sous les cris et les ovations du public que l’impressionnant lustre s’est soulevé de scène, marquant le début de cette ultime représentation.