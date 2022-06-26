Підозрілі анонси на роботу | Offres d'emploi suspectes

Фотосесії та обіцянки світлого майбутнього... Буває, що в Інтернеті українки стають мішенню торговців людьми. Про це повідомляє Європейський поліцейський офіс Європол.

Нещодавно відбувся особливий день акції. Було переглянуто безліч форумів. Деякі спеціалізувалися на пропозиціях допомоги та працевлаштування для біженців. Інші були спрямовані на сексуальні контакти або послуги. Всього було відстежено 125 онлайн-платформ з 14 різних країн. Європол виявив спроби експлуатації українських біженців, через злочинниі мережі. Також було ідентифіковано дев'ять підозрюваних осіб у торгівлі людьми та дев'ять потенційних жертв. Слідство "оприлюднило значну кількість підозрілих оголошень про роботу, орієнтованих на Українок", пропонуючи "фотосесії" та обіцянки "світлого майбутнього". У Європолі зазначили, що день акції дозволив їм зібрати нову інформацію про небезпеку експлуатації, з якою стикаються Українські біженці у сфері сексу та зайнятості. Тому будьте обережі.