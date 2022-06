Підозрілі анонси на роботу | Offres d'emploi suspectes

Des offres d’emploi suspectes !

Séances photos, promesses d’un avenir radieux…Il arrive que sur internet des femmes ukrainiennes soient la cible de trafiquants d’êtres humains. C’est ce qu’a révélé Europol, l’Office européen de police.

Une journée d’action spéciale a été menée tout récemment. Une multitude de forums ont été passés en revue. Certains étaient spécialisés dans les offres d’aide, d’emploi pour les réfugiés. D’autres visaient les rencontres ou les services sexuels. Au total, 125 plateformes en ligne, de 14 pays différents, ont été surveillées. Europol a identifié des tentatives d’exploitation de réfugiés ukrainiens, tentatives menées par des réseaux criminels. Neuf trafiquants d’êtres humains présumés et neuf victimes potentielles ont été identifiés également. L'enquête "a révélé un nombre important d'offres d'emploi suspectes ciblant les femmes ukrainiennes", proposant des "séances photos" et des promesses d'un "avenir radieux". Europol a déclaré que la journée d'action leur a permis de recueillir de nouvelles informations sur le danger d'exploitation auquel les réfugiés ukrainiens sont exposés dans les domaines du sexe et de l'emploi. Restez donc bien sur vos gardes.