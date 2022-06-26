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Ukraine - Україна

Підозрілі анонси на роботу | Offres d'emploi suspectes

Підозрілі анонси на роботу | Offres d'emploi suspectes
il y a 1 heure2 min
Par Charlotte Legrand

Фотосесії та обіцянки світлого майбутнього... Буває, що в Інтернеті українки стають мішенню торговців людьми. Про це повідомляє Європейський поліцейський офіс Європол.

Нещодавно відбувся особливий день акції. Було переглянуто безліч форумів. Деякі спеціалізувалися на пропозиціях допомоги та працевлаштування для біженців. Інші були спрямовані на сексуальні контакти або послуги. Всього було відстежено 125 онлайн-платформ з 14 різних країн. Європол виявив спроби експлуатації українських біженців,  через злочинниі мережі. Також було ідентифіковано дев'ять підозрюваних осіб у торгівлі людьми та дев'ять потенційних жертв. Слідство "оприлюднило значну кількість підозрілих оголошень про роботу, орієнтованих на Українок", пропонуючи "фотосесії" та обіцянки "світлого майбутнього". У Європолі зазначили, що день акції дозволив їм зібрати нову інформацію про небезпеку експлуатації, з якою стикаються Українські біженці у сфері сексу та зайнятості. Тому будьте обережі.

Des offres d’emploi suspectes !

 

Séances photos, promesses d’un avenir radieux…Il arrive que sur internet des femmes ukrainiennes soient la cible de trafiquants d’êtres humains. C’est ce qu’a révélé Europol, l’Office européen de police.

Une journée d’action spéciale a été menée tout récemment. Une multitude de forums ont été passés en revue. Certains étaient spécialisés dans les offres d’aide, d’emploi pour les réfugiés. D’autres visaient les rencontres ou les services sexuels. Au total, 125 plateformes en ligne, de 14 pays différents, ont été surveillées. Europol a identifié des tentatives d’exploitation de réfugiés ukrainiens, tentatives menées par des réseaux criminels. Neuf trafiquants d’êtres humains présumés et neuf victimes potentielles ont été identifiés également. L'enquête "a révélé un nombre important d'offres d'emploi suspectes ciblant les femmes ukrainiennes", proposant des "séances photos" et des promesses d'un "avenir radieux".   Europol a déclaré que la journée d'action leur a permis de recueillir de nouvelles informations sur le danger d'exploitation auquel les réfugiés ukrainiens sont exposés dans les domaines du sexe et de l'emploi. Restez donc bien sur vos gardes.

 

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